Глава ВОЗ заявил о вступлении мира в период реальной опасности

Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие достижения в борьбе с коронавирусом в настоящее время «подвергаются эрозии», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. Согласно данным ВОЗ, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 200 миллионов.

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами».

Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

«С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — констатировал Гебрейесус.