Эксперт рассказал, как узнать поддельные товары в интернете

Более половины всего контрафакта в России реализуется через интернет-продажи, рассказал директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов считают эксперты. Он посоветовал, как узнать поддельные товары в интернете

Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости Хайретдинов.

«Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте "с акцией", это должно вас насторожить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — пояснил эксперт.

Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение.

«Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль», — добавил эксперт.