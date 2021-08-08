Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации

Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Австралия с наибольшей вероятностью переживут крах глобальной цивилизации, говорится в исследование Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин.

Именно островные государства лучше всего подготовлены к «весьма вероятному» мировому коллапсу, который будет характеризоваться разрушением цепочек поставок, международных соглашений и глобальных финансовых структур и может возникнуть уже в течение ближайших десятилетий, приводит Sky News мнение ученых

Согласно исследованию, глобальный кризис может возникнуть «в течение нескольких десятилетий» в результате сочетания экологических проблем, ограниченных ресурсов и роста населения, а изменение климата лишь усугубит ситуацию.

Эксперты признали Новую Зеландию лучшим местом для выживания в случае краха цивилизации. Богатые ресурсы для производства геотермальной и гидроэлектрической энергии, обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными землями, и низкая численность населения позволили бы ей выйти из кризиса без серьезных потерь.