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Европейские ученые нашли «метановую бомбу» в Сибири

Источник:
The Washington Post
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Фото: Кирилл Уютнов / CC BY-SA 4.0

Ученые говорили об угрозе таяния болотистых участков в вечной мерзлоте Сибири, но то, что они обнаружили, оказалось «гораздо опаснее» — тающие горные пород в арктической зоне, говорится в исследовании ученых из Боннского университета.

«Разница в том, что в результате оттаивания болотистых участков высвобождается «микробный» метан из разложения органических веществ, а при оттаивании горных пород высвобождаются углеводороды из резервуаров, как под слоем вечной мерзлоты, так и внутри нее, что делает его "гораздо более опасным", чем предполагали прошлые исследования», — приводит The Washington Post исследование ученых.

В работе ученых говорится, что по мере того, как горные образования нагреваются, открываются трещины и карманы, высвобождая застрявший внутри метан.

«Обычно вечная мерзлота действует как крышка, запечатывающая метан внизу. Она также может блокировать газовые гидраты, которые представляют собой кристаллические твердые частицы замороженной воды, содержащие огромное количество метана», — пояснили ученые.

«Продолжающееся нагревание газовых гидратов может вызвать разрушительные и быстрые выбросы метана из обнажений горных пород», — говорится в исследовании.

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