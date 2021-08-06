Российский телескоп подтвердил теорию Большого взрыва

Наблюдения, сделанные с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ», подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, сообщил ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики), который образовался на ранних стадиях формирования Вселенной», — рассказал РИА Новости Садовский.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.