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Российский телескоп подтвердил теорию Большого взрыва

Источник:
РИА Новости
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Космическая обсерватория «Спектр-РГ»
Фото: DLR German Aerospace Center / CC BY 2.0

Наблюдения, сделанные с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ», подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, сообщил ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики), который образовался на ранних стадиях формирования Вселенной», — рассказал РИА Новости Садовский.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.

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Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))

slavaynin

совсем кловун выпал из реальности.

Uynachalnica

Ну а как иначе, коррупция, также с этими явлениями связана неразрывно! Потому и никак ее не заборем,...

slavaynin

а правда что у кловуна дед был красноармейцем?)
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