Медведева пропустит олимпийский сезон

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пропустит предстоящий, олимпийский, сезон.

«Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Медведева пропустила все официальные соревнования в прошлом сезоне из-за обострившейся травмы спины. 21-летняя фигуристка не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22, в рамках которого пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине. Сейчас спортсменка в паре с Александром Энбертом выступает в ледовом спектакле «Анна Каренина».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года — в одиночном катании и командных соревнованиях. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России — в 2016 и 2017 годах.