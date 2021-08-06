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Автолюбители выступили за серьезное наказание за скрутку пробега

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Автолюбители считают, что лучшим наказанием за скрученный пробег у машины будет уголовная ответственность.

Издание «Мотор» и сайт Quto.ru провели опрос «Как нужно наказывать продавцов автомобилей за скрученный пробег?». В нем приняли участие почти 3 тысячи человек.

Почти половина (46%) выступили за уголовную ответственность; 32% проголосовали за крупный штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Оставшиеся 22% голосов разделились между менее суровыми наказаниями и бездействием.

При этом читатели предлагают «не изобретать велосипед», а использовать уже существующую статью УК о мошенничестве, а также ссылаются на опыт Японии, где за манипуляции с пробегом автомобиля могут посадить.

Президент ассоциации Российских автомобильных дилеров Олег Моисеев в начале прошлого года выступил с предложением ввести серьезные штрафы за скрутку пробега. В ассоциации предложили увеличить их до 1 миллиона рублей для юридических лиц, а также ввести наказание для физлиц в размере 300 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))

slavaynin

совсем кловун выпал из реальности.

Uynachalnica

Ну а как иначе, коррупция, также с этими явлениями связана неразрывно! Потому и никак ее не заборем,...

slavaynin

а правда что у кловуна дед был красноармейцем?)
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