Автолюбители выступили за серьезное наказание за скрутку пробега

Автолюбители считают, что лучшим наказанием за скрученный пробег у машины будет уголовная ответственность.

Издание «Мотор» и сайт Quto.ru провели опрос «Как нужно наказывать продавцов автомобилей за скрученный пробег?». В нем приняли участие почти 3 тысячи человек.

Почти половина (46%) выступили за уголовную ответственность; 32% проголосовали за крупный штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Оставшиеся 22% голосов разделились между менее суровыми наказаниями и бездействием.

При этом читатели предлагают «не изобретать велосипед», а использовать уже существующую статью УК о мошенничестве, а также ссылаются на опыт Японии, где за манипуляции с пробегом автомобиля могут посадить.

Президент ассоциации Российских автомобильных дилеров Олег Моисеев в начале прошлого года выступил с предложением ввести серьезные штрафы за скрутку пробега. В ассоциации предложили увеличить их до 1 миллиона рублей для юридических лиц, а также ввести наказание для физлиц в размере 300 тысяч рублей.