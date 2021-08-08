Эксперт посоветовал, как лучше хранить деньги в 2021 году

Жителям России накопления в нынешних условиях лучше разместить в нескольких инструментах — коротких депозитах сроком 3-6 месяцев и ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, посоветовал начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

«Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50% средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50% накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет и доходностью 6,75-6,85% годовых», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Эксперт напомнил, что банки постепенно начали поднимать ставки по депозитам после повышения Банком России ключевой ставки. Тем не менее, рост ставок в долгосрочных инструментах пока будет ограничен, считает он.

«Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням», — объяснил Дмитриев.

В качестве примера экономист назвал ОФЗ со сроком погашения от 3 до 10 лет с годовой доходностью около 6,75-7%. Учитывая долгосрочный прогноз ЦБ по инфляции не выше 4% годовых, облигации дают 2,75-3% премии, заключил эксперт.