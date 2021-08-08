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Конструктор рассказал о преимуществах истребителя Checkmate

Источник:
ТАСС
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Новейший легкий истребитель Checkmate (Су-75) способен атаковать до шести целей одновременно и работать в сетецентрической боевой системе в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов, сообщил главный конструктор истребителя Михаил Стрелец.

«Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка) способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Если говорить о наземных и морских, то легкий тактический самолет может сопровождать две цели одновременно», — сказал Стрелец в интервью ТАСС.

По его словам, Checkmate сможет управлять роем беспилотников в сетецентрической системе. «Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов», — сказал Стрелец.

Конструктор также отметил, что в кабине истребителя встроена «интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях».

Первый полет Су-75 запланирован на 2023 год, серийное производство планируется начать в 2026 году.
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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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