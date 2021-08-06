Стало известно о нежелании Марио Фернандеса выступать за сборную

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что он отказывается играть за команду в ближайших матчах.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь агент Фернандеса Жорже Машаду заявил изданию Sport24, что ему ничего неизвестно о таком решении футболиста.

9 июля Фернандес заявил, что будет играть в команде еще два-три года, пока ему не исполнится 33 года, после чего больше не будет заниматься футболом. При этом он не смог ответить, планирует ли сыграть на чемпионате мира, который продет в Катаре в 2022 году.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. В июле 2016 года футболист получил российское гражданство, а в следующем — первый вызов в национальную команду.