Польша встревожилась угрозой «единства русских и украинцев»

Упоминания о едином историческом прошлом русского и украинского народов из уст президента России Владимира Путина свидетельствуют об опасности «великорусского национализма», пишет авторитетной польское издание Rzeczpospolita.

Издание напомнило о статье Путин «Об историческом единстве русских и украинцев». Главным в ней — является тезис о национальном единстве средневековой Руси, что якобы «свидетельствует об опасности великорусского национализма».

Согласно концепции Путина, иллюзии большевиков привели к тому, что белорусов и малороссов признали отдельными народами, а Россию превратили в федерацию советских республик, но многие жители Украины по-прежнему якобы считают, что они и русские — это один народ, поясняет Rzeczpospolita.

По мнению издания, опасность заключается в том, что из утверждения, будто украинцы и русские — «один народ», следует логичный вывод о принадлежности Украины к российской национальной территории.

При таком подходе Путин уже выступает в роли не поборника «российской имперской идеи», в чем его часто обвиняют, а защитника «существующего в его воображении «всерусского» народа» и единого российского государства, которому угрожают поползновения Запада, стремящегося сделать из Украины «анти-Россию», отмечает издание.

Статья Путина — это четкое послание Западу с призывом «не мутить воду», подчеркивается в статье. И в первую очередь, по мнению автора, оно адресовано тем странам, элитам которых «сложно сейчас признать Украину отдельным от России государственным образованием, а украинцев — самостоятельным народом с собственной историей», заключает Rzeczpospolita.