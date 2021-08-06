Выплата в 10 тысяч продвинет плановую диспансеризацию

Пособие в 10 тысяч рублей будет стимулировать прохождение плановой диспансеризации, с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен призвала запустить федеральную программу «Здоровая Россия», направленную на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков граждане смогут получать выплату в размере 10 тысяч рублей раз в три года, приводит RT предложение Волынец.

Согласно документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале «Госуслуги», который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.

По словам Волынец, эта инициатива должна повысить внимание населения к необходимости заботиться о своем здоровье, так как при обнаружении болезни на ранней стадии можно не только продлить жизнь и улучшить ее качество, но и сэкономить средства из бюджета.

Обращение направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.