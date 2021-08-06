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Обвиняемый в убийстве «мясного короля» сбежал из изолятора

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пятеро подсудимых ночью сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — сказала Григорьева.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди сбежавших — обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александр Мавриди. Обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. При этом полицейские не пострадали, оружия у сбежавших нет, уточнил источник.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Александр Мавриди и Паша Ахмедов приобрели в Москве арбалет и в ночь на следующий день пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель Маругов со своей сожительницей. После убийства они скрылись.

Мавриди был задержан в тот же день, ему предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову удалось скрыться, но он был задержан 17 ноября в Татарстане. Также Мавриди с сообщниками на протяжении нескольких лет удерживали адвоката Алексея Завгороднего и вымогали у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей.

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ЧП #Криминал #Громкое дело
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