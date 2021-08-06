ГИБДД разъяснила действия при смытом номере

Автолюбители, чьи номера пропали в лужах во время сильных дождей, должны восстановить его в лицензированной организации, также они могут обратиться в ГИБДД для уточнения, не был ли его госномер найден, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

ГИБДД Кузбасса разъяснила, что граждане, нашедшие госномера, могут обратиться подразделения госавтоинспекции и сообщить о месте такой находки либо передать ее ближайшему экипажу ДПС. Автовладельцы, потерявшие государственные регистрационные знаки, могут обратиться в ГИБДД для уточнения, не были ли они кем-то найдены.

В случае утраты или повреждения пластины госномера собственник транспортного средства должен обратиться в организацию, имеющую лицензию на изготовление госномеров, для изготовления дубликатов.

Ведомство напомнило, что управление транспортном без госномеров наказывается штрафом в 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Также ГИБДД предостерегла водителей от противоправного использования найденных государственных регистрационных знаков, поскольку такие действия являются нарушением административного законодательства. За установку такого номера водителя оштрафуют на 2,5 тысячи рублей, а за управление машиной с подложным знаком еще лишат прав на срок от шести месяцев до одного года.