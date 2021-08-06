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Черная комедия «Коп на драйве» эксклюзивно вышла в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Коп на драйве»

Криминальная черная комедия для любителей французского юмора «Копы на драйве» появилась на видеосервисе Wink. Посмотреть фильм можно бесплатно в рамках «Трансформер акции».

В центре сюжета добродушный парижский полицейский Райан, которого не очень жалуют на работе. Коллегам кажется, что настоящий коп должен быть жестче, быстрее и сообразительнее. Ну или хотя бы не проваливать важные задания, как это делает Райан.

Однажды доктора ставят копу-недотепе страшный диагноз: жить ему остается всего 30 дней. Райан решает, что хватит быть хорошим и пускается во все тяжкие.

Посмотреть фильм «Коп на драйве»можно бесплатно в рамках акции «Трансформер акция» и только в видеосервисе Wink.

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