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СК назвал мотив убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Убийство семьи из пяти человек произошло в хакасском селе Джирим в четверг. По данным следствия, местный житель расправился с родственниками женщины, которая бросила его, чтобы причинить ей страдания.

Семью из пяти человек, в том числе восьмилетнюю девочку, нашли мертвыми в их доме в селе Джирим Ширинского района в четверг утром. По подозрению в преступлении задержали 35-летнего местного жителя, который недавно освободился из колонии.

«На протяжении двух месяцев мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии женщина сообщила злоумышленнику о том, что больше не желает с ним встречаться», – сообщило СУ СКР по Хакасии и Красноярскому краю.

Чтобы «причинить женщине моральные страдания и горе», в момент ее отсутствия подозреваемый пришел к ней в дом и зарезал всех родственников.

Фигуранту дела уже предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте. Жителю Хакасии грозит заключение на срок вплоть до пожизненного.

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