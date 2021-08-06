НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жительницу Новосибирска вертолетом эвакуировали из высокогорий Алтая

Источник:
Sibnet.ru
283 0
Фото: © МЧС по РА

Жительница Новосибирска путешествовала с семьей в горах Алтая и сломала ногу, для ее эвакуации потребовался вертолет, сообщает МЧС региона.

Вечером 3 августа семья из четырех человек переходила через речку. 47-летняя женщина поскользнулась на камне, её стопа сильно вывихнулась, дети и муж вытащили её на берег, зафиксировали и перевязали ногу, разбили ночлег. Рано утром глава семьи бегом направился до ближайшего места, где могла быть сотовая связь, дозвонился до МЧС.

Инцидент произошел в районе Северо-Чуйского хребта у реки Маашей, близ Алёнкиных озер. Предварительно семья у спасателей не регистрировалась.

Из-за сложно местности эвакуировать женщину пешком или верхом на лошадях было невозможно. Спасатели вызвали вертолет, который вывез женщину 5 августа. Ее доставили в Горно-Алтайск и передали медикам. Уточняется, что угрозы для жизни нет.

Еще по теме
СК назвал мотив убийства семьи из пяти человек в Хакасии
Парень в Приангарье погиб от удара током при сборе металлолома
Жительница Новосибирска прыгнула с ребенком в окно, убегая от полиции
Миллионы пчел погибли в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Глава Горного Алтая вакцинировался от COVID-19
Кратковременное потепление придет в Новосибирск
СК назвал мотив убийства семьи из пяти человек в Хакасии
Жительницу Новосибирска вертолетом эвакуировали из высокогорий Алтая
Самое популярное
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Операторы связи подсчитали долю кнопочных телефонов у россиян
Власти не увидели угрозы пустых полок в магазинах
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
24
Власти дадут скидку в 625 тыс. за покупку электромобиля
23
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
23
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Sibnet.Ru