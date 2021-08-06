Жительницу Новосибирска вертолетом эвакуировали из высокогорий Алтая

Жительница Новосибирска путешествовала с семьей в горах Алтая и сломала ногу, для ее эвакуации потребовался вертолет, сообщает МЧС региона.

Вечером 3 августа семья из четырех человек переходила через речку. 47-летняя женщина поскользнулась на камне, её стопа сильно вывихнулась, дети и муж вытащили её на берег, зафиксировали и перевязали ногу, разбили ночлег. Рано утром глава семьи бегом направился до ближайшего места, где могла быть сотовая связь, дозвонился до МЧС.

Инцидент произошел в районе Северо-Чуйского хребта у реки Маашей, близ Алёнкиных озер. Предварительно семья у спасателей не регистрировалась.

Из-за сложно местности эвакуировать женщину пешком или верхом на лошадях было невозможно. Спасатели вызвали вертолет, который вывез женщину 5 августа. Ее доставили в Горно-Алтайск и передали медикам. Уточняется, что угрозы для жизни нет.