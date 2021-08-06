Шойгу подтвердил готовность «Красмаша» к выпуску «Сармата»

Красноярский машиностроительный завод («Красмаш») готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу приехал на «Красмаш» в пятницу. Он осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия.

«Посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, — это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит», — цитирует ТАСС министра.

Он подчеркнул, еще в 2019 году он не мог сказать с уверенностью о готовности «Красмаша» к выполнению контракта, но сейчас убежден в этом.

«Сармат» (РС-28) —стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Ракетная система должна заменить советские ракеты «Воевода».

Министр обороны РФ находится в рабочей поездке по Сибири. В четверг он посетил Новосибирск, где встретился с учеными СО РАН, а также побывал на авиационном заводе имени Чкалова, где будут выпускать тяжелые беспилотники «Охотник».