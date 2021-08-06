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Лионель Месси и «Барселона» расстались

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hugo Pérez Marsol / CC BY 2.0

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона», сообщила пресс-служба команды.

Срок предыдущего контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за экономических и структурных правил Ла Лиги.

«В результате сложившейся ситуации Месси не останется в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», — сказано в заявлении.

В качестве мест продолжения карьеры аргентинца эксперты называют французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити».

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира.

Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. Девять раз он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру сезона в Европе).

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