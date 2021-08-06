«Отряд самоубийц 2»: Джеймс Ганн снова отрывается

Новый «Отряд самоубийц», переосмысление кинокомикса 2016 года от режиссера Джеймса Ганна, стартовал в российском прокате. Лента имеет самостоятельный сценарий, который отказывается продолжать события первого фильма Дэвида Эйра, разгромленного критиками. Удалось ли Ганну вернуть франшизе доверие зрителей?

Сюжет: с чистого листа

Новый «Отряд самоубийц» по настоянию Ганна фактически никак не связан с «Отрядом» 2016 года. Часть героев и актеров из первого фильма перекочевали во второй буквально с «чистого листа» и получили иное развитие.

Вышедший в марте 2021 года трейлер нового «Отряда» подтвердил серьезные изменения франшизы — стилистически очередная работа Ганна напоминала военные фильмы 70-х годов в супергеройском антураже.

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По сюжету, необычные заключенные тюрьмы Белль-Рив отправляются в островное государство Корто Мальтезе, чтобы расправиться с «Йотунхеймом», тюрьмой эпохи нацистов, где проводятся опыты над военнопленными, угрожающими всей планете.

Миссия заключенных начинается с высадки на пляж, где герои сразу же попадают в смертельную ситуацию. Главные герои являются опаснейшими злодеями в мире, среди них есть подружка Джокера Харли Квинн, Король-Акула, Миротворец (Джон Сина), Бладспорт (Идрис Эльба), но лишь они могут спасти планету.

Премьера в России: 5 августа 2021 года

Страна: США, Warner Bros, DC Comics

Жанр: супергеройский экшн

Режиссер: Джеймс Ганн

Актеры: Марго Робби, Джон Сина, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Джай Кортни, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне

Продолжительность: 120 минут

Возраст: 18+

Съемки: переосмысление комикса

Первый «Отряд самоубийц» 2016 года режиссера Дэвида Эйра собрал в прокате 746 миллионов долларов при бюджете в 175 миллионов, но при этом получил очень низкие оценки критиков. Сиквел был вопросом времени, но доверить его решили другому режиссеру.

Второй «Отряд» могли снять Мэл Гибсон и Гай Ричи, последний очень долго проявлял интерес к проекту. В итоге режиссером стал Джеймс Ганн, на тот момент снятый с должности режиссера «Стражей Галактики 3» из-за старых публикаций в соцсетях.

Фото: © кадр из фильма

«Отряд самоубийц» 2021 года основан на самых ранних комиксах, который никак не связаны с событиями Расширенной Вселенной DC. Джеймс Ганн подчеркнул, что никто из героев фильма не застрахован от смерти.

Съемки проекта стартовали осенью 2019 года в Атланте, вплоть до февраля 2020 года они шли полным ходом, завершившись в Панаме. А монтировал фильм Джеймс Ганн уже у себя дома, из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Отзывы: шалость удалась

На сайте «Критиканство» рейтинг «Отряда» на момент написания этих строк довольно высок — целых 92%. Остальные ресурсы также не подкачали — на зарубежном Rotten Tomatoes 96%, на IMDb оценка 8.0 баллов, Metacritic показывает отметку 76%.

Такие оценки выводят новый фильм в топ самых высоко оцененных кинокомиксов всех времен. Простые зрители в полном восторге от взрослого рейтинга фильма и фирменного черного юмора Джеймса Ганна.

Фото: © кадр из фильма

Многие радуются положительным изменениям по сравнению с первым фильмом — здесь более логичный сюжет и цельное повествование, режиссер успевает раскрыть мотивацию героев, их харизму, «подсаливая» происходящее на экране иронией.

Критик Мариам Григорян считает, что «Отряду» далеко до эталонного юмора первых «Стражей Галактики», но веселый и самобытный фильм удачно разбавлен шутками ниже пояса, а место говорящего енота заняла акула.

Стоит ли смотреть

«Отряд самоубийц» удачно сочетает фирменные приемы создателя «Стражей Галактики» Джеймса Ганна. Здесь в одной сцене может присутствовать вызывающее и прекрасное. Визуальная поэзия режиссера никуда не делась.

Ганн прекрасно знает, как подавать историю о неудачниках, в которую будут вплетены мотивы дружбы, экшен и черный юмор. Несомненно, идеи успешных «Стражей» нашли отражение в новом «Отряде». При этом стилистически фильм напоминает «Дэдпул» и сериал «Пацаны».

Сквозная тема фильма — даже в самых слабых и неприглядных для общества личностях таится большая сила, которую можно использовать ради общего блага.



Фото: © кадр из фильма

Из минусов фильма — есть провисающие моменты, зрители уже жаждут увидеть финальный бой, а им продолжают показывать необязательные моменты. Также «Отряд» не может похвастаться удачным саундтреком, что большая редкость для картин Ганна.

«Отряд самоубийц» возвращает к жизни франшизу после провала первой части. Нелепые супергерои «ожили» и перестали быть картонными персонажами, а сам режиссер демонстрирует, что будет, если ему дадут поработать без ограничений. Чистый Джеймс Ганн.