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Джарахов и Mary Gu выпустили песню «Я в моменте 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Эльдар Джарахов и Mary Gu написали новые куплеты к хиту лета «Я в моменте», припев композиции остался прежним.

Оригинал трека «Я в моменте» Джарахов исполнял с музыкантом Markul. Песня вышла в начале лета и быстро стала популярной. Трек до сих пол занимает первые строчки топ-чартов.

В новой версии «Я в моменте 2» припев остался прежним, а куплеты полностью изменились, хотя основной смысловой посыл — жить здесь и сейчас — сохранился. Также звучание нового трека стало более мелодичным.

Перед премьерой песни «Я в моменте 2» Джарахов записал в Instagram обращение к поклонникам, где выразил свое негодование. 

Музыкант расстроился, что многие слушатели пишут в комментариях, что песня «Я в моменте» им надоела из-за того, что «звучит из каждого утюга». В Сети, по словам певца, появилось множество мемов, где люди просят сделать трек недоступным для прослушивания в их регионе.

Эльдар Джарахов пообещал, что по многочисленным просьбам хейтеров договорится с лейблом, чтобы трек «Я в моменте» удалили со всех музыкальных площадок. Поклонники музыканта остались в недоумения от высказывания артиста. Неизвестно, был ли это пиар-ход для продвижения нового трека или оригинальная песня действительно пропадет из Сети.

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