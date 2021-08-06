Новые развивающие курсы появились в «Лицее»

Сервис цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» предлагает школьникам завершить летние каникулы с пользой и пройти обновленные развивающие курсы. Обучающие занятия позволяют легко разобраться в сложных предметах и не скучать во время занятий.

В образовательном сервисе появился авторский курс по физике из 60 видеоуроков. Он поможет понять фундаментальные законы природы. А краткий курс по химии из 20 занятий поможет не путаться в законах Авогадро, Бойля-Мариотта и Гей-Люссака.

Самые продвинутые школьники смогут «прокачать» знания в сфере Data Science и об искусственном интеллекте в модуле «Наука о данных».

В программу обучения входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.

А до 31 августа при оформлении подписки на одного ребенка второй может получить бесплатный доступ к сервису до конца 2021 года.