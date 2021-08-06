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Вышел совместный трек Little Big и Нетты «Moustache»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Little Big и израильская певица Нетта, победившая на Евровидения-2018, выпустили совместную песню «Moustache» («Усы»).

Новый трек гармонично совместил исполнения музыкантов из Little Big и Нетты Барзилай. Следом за премьерой трека ожидается и клип на песню «Усы», где, судя по анонсу, усы примерят Соня Таюрская и Нетта. Видео будет опубликовано на YouTube в 11.00 (мск).

Израильтянка Нетта прославилась после Евровидения-2018, где победила с песней «Toy». Группа Little Big тоже должна была выступить на песенном конкурсе, но из-за пандемии мероприятие не состоялось.

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Культгид #Музыка
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