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Неизвестные потребовали выкуп за пропавшего красноярского подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следователи и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 14-летнего подростка из Красноярского края. На телефон его матери пришло сообщение с требованием выкупа за возврат ребенка, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие установило, что 11 июля вечером подросток ушел из дома на прогулку и не вернулся. Последний раз прохожие видели его, идущего вдоль обочины трассы Ачинск-Красноярск. Поиском мальчика занялась полиция.

Позже неизвестный написал в мессенджер матери пропавшего мальчика. И потребовал выкуп за возврат подростка. Дело передали из МВД в Следственный комитет, чтобы проверить версию похищении ребенка.

Сейчас поиски мальчика ведут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Зона поиска ребенка расширена, используется специальная криминалистическая техника. Краевое СУ СК России возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

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Красноярск #Криминал #ЧП
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