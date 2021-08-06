Неизвестные потребовали выкуп за пропавшего красноярского подростка

Следователи и сотрудники полиции разыскивают пропавшего 14-летнего подростка из Красноярского края. На телефон его матери пришло сообщение с требованием выкупа за возврат ребенка, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие установило, что 11 июля вечером подросток ушел из дома на прогулку и не вернулся. Последний раз прохожие видели его, идущего вдоль обочины трассы Ачинск-Красноярск. Поиском мальчика занялась полиция.

Позже неизвестный написал в мессенджер матери пропавшего мальчика. И потребовал выкуп за возврат подростка. Дело передали из МВД в Следственный комитет, чтобы проверить версию похищении ребенка.

Сейчас поиски мальчика ведут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Зона поиска ребенка расширена, используется специальная криминалистическая техника. Краевое СУ СК России возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.