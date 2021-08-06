Огромный град выпал в Туве. ФОТО

Сильный град повредил дома и урожай в Тандынском районе Тувы вечером в четверг, сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

«Больше всего досталось селам Бай-Хаак, Успенка, Дурген, Сосновка. Сельские власти сообщили, что жители сильно не пострадали. Град повредил кровлю нескольких сельчан, разбиты окна некоторых объектов, пострадали автомобили, а также дорожный щит», – говорится в сообщении.

По информации службы, диаметр града достигал 40 миллиметров. Степень ущерба урожая устанавливают специалисты Министерства сельского хозяйства республики.