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Огромный град выпал в Туве. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © служба ГО и ЧС республики Тыва

Сильный град повредил дома и урожай в Тандынском районе Тувы вечером в четверг, сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

«Больше всего досталось селам Бай-Хаак, Успенка, Дурген, Сосновка. Сельские власти сообщили, что жители сильно не пострадали. Град повредил кровлю нескольких сельчан, разбиты окна некоторых объектов, пострадали автомобили, а также дорожный щит», – говорится в сообщении.

По информации службы, диаметр града достигал 40 миллиметров. Степень ущерба урожая устанавливают специалисты Министерства сельского хозяйства республики.

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