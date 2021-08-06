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Госдеп призвал американцев отказаться от посещения России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Госдепартамент США в четверг оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию, говорится в письменном заявлении дипведомства.

«Госдепартамент продолжает советовать <...> не путешествовать в Россию», — приводит ТАСС заявление ведомства. Вашингтон, в частности, призывает американских граждан «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус», якобы из-за имеющих там место «терроризма, похищения людей», а также в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории».

В документе отмечается также, что 5 августа «Госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей госслужащих США» из России. Дополнительные пояснения по этому поводу не приводятся.

В тексте также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения».

По версии вашингтонской администрации, российские власти «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». В ведомстве также призывают американских граждан «избегать любых акций политического или социального протеста».

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Политика #Мир #Говорят о России
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