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Apple станет проверять устройства на детскую порнографию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Apple станет проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие свидетельств детской порнографии, сообщает пресс-служба компании.

«iOS и iPadOS будут использовать новые криптографические приложения, чтобы ограничить распространение материалов с сексуальным надругательством над детьми в сети и при этом учитывать приватность пользователей», — приводит ТАСС сообщение Apple.

Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, при этом сохраняя недоступность прочтения личной переписки для компании Apple

Когда на устройство ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, то картинка будет размываться, а юному пользователю будет поступать предостережение. При этом если ребенок сам попробует отправить фото порнографического характера, то устройство сделает ему предупреждение, а родители смогут получать сообщение.

Специальные приложения по определению материалов в iCloud с детской порнографией «помогут Apple предоставлять ценную информацию для правоохранителей». Операционная система также будет вмешиваться, если с того или иного устройства кто-то будет пытаться искать в Сети подобные материалы.

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Технологии #Интернет #Гаджеты #Смартфоны
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