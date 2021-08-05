Названа частая ошибка при чистке зубов

Самой типичной ошибкой при уходе за зубами является немедленная чистка после приема кислых фруктов и соков, рассказала директор московского Института стоматологии имени Ирина Макеева.

«Когда мы едим кислое яблоко, ананас или апельсин, пьем кислые соки, то их кислота действует на ткани зуба, вызывая деминерализацию и повышение чувствительности», — пояснила эксперт.

Специалисты отметила, что чистка такого зуба может привести к повреждению эмали. Она посоветовала после употребления в пищу таких продуктов сразу же прополоскать рот водой, а зубы чистить только через час.

Макеева также напомнила, что чистить зубы лучше круговыми движениями. Также допустимы вертикальные. При использовании горизонтальных движений появляется риск повреждения твердых тканей зуба или хронической травмы десны.