НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названа частая ошибка при чистке зубов

Источник:
агентство «Москва»
426 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самой типичной ошибкой при уходе за зубами является немедленная чистка после приема кислых фруктов и соков, рассказала директор московского Института стоматологии имени Ирина Макеева.

«Когда мы едим кислое яблоко, ананас или апельсин, пьем кислые соки, то их кислота действует на ткани зуба, вызывая деминерализацию и повышение чувствительности», — пояснила эксперт.

Специалисты отметила, что чистка такого зуба может привести к повреждению эмали. Она посоветовала после употребления в пищу таких продуктов сразу же прополоскать рот водой, а зубы чистить только через час.

Макеева также напомнила, что чистить зубы лучше круговыми движениями. Также допустимы вертикальные. При использовании горизонтальных движений появляется риск повреждения твердых тканей зуба или хронической травмы десны.

Еще по теме
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Школьница из Железногорска заявила о второй беременности за 1,5 года
Интернет-зависимость зумеров: болезнь или польза?
Роспотребнадзор призвал ревакцинироваться каждые полгода
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дым от пожаров в Якутии затянул Байкал
Шойгу в Новосибирске проверил работу над беспилотником «Охотник»
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Сергей Шойгу посетит «Красмаш»
Самое популярное
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России карами за Украину
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин нанес газовый удар по США
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Семь стран потребовали от России уйти из Абхазии и Южной Осетии  
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

ifhbrjd

Производство говядины в России - 1,65 млн тонн в год в убойном весе, то есть 0,8 млн. т мяса. На 140...

Uynachalnica

А пошто только одним мясом ограничиваться? Давайте сразу на всю потребительскую корзину введем, и штрафы...

slavaynin

совсем кловун выпал из реальности.

Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))
Sibnet.Ru