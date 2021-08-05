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Таинственных «призраков» обнаружили в далеком космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © westernsydney.edu.au

Международная группа исследователей обнаружила при помощи радиотелескопа ASKAP в далеком космосе загадочные призрачные структуры, которые окружают галактики. Отчет об открытии опубликован на сайте Университета Западного Сиднея.

Ученые удалось получить изображения таинственных образований, ничего подобного ранее в космосе не видели. Специалисты считают, что речь идет о гигантских «облаках», состоящих из электронов.

Структуры отдалены от Земли на расстояние около одного миллиарда световых лет. Согласно моделям, они возникли из-за присутствия двух сверхмассивных черных дыр, которые выбрасывают в окружающее пространство гигантские струи электронов.

По всей видимости, облака сформировал межгалактический ветер. Однако остается загадкой, откуда он дует, что именно вызывает потоки радиоизлучения, и почему этот ветер образует такие причудливые образования.

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