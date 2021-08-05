НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Марсоход Curiosity сфотографировал «окаменелое существо»

Источник:
Live Science
197 0

Причудливую фотографию сделал на Марсе аппарат Curiosity. На опубликованном NASA снимке пользователи разглядели «окаменелое существо», напоминающее земную кошку.

Марсоход получил необычное изображение 27 июля 2021 года. На нем можно разглядеть структуру необычной формы из пористого минерала. У сфотографированного образования есть «голова», «уши» и даже «лапы», пишет Live Science.

По расчетам ученых, высота запечатленного камня составляет всего около 16 сантиметров, но его загадочная форма взволновала не только обычных пользователей, но и команду исследовательской миссии.

Фото: © NASA

Ученые отметили, что марсианские текстуры вызывают восхищение своей причудливостью из-за большого количества выступов, традиционно присутствующих на коренной породе. В земных условиях они бы довольно быстро сгладились из-за воздействия ветра и воды.

Что касается зрительной иллюзии, то для марсианских фотографий это вполне привычное явление — нередко на снимках пользователи видят «лица», «живых существ», инопланетный «транспорт» и даже целые «города». В науке свойство человека видеть подобные объекты называется парейдолией.

Тема: Человек и космос
Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy
Самый богатый человек слетал в космос на своем корабле
NASA сообщило о новых утечках воздуха в российском модуле МКС
Марсианский метан покажет убежища внеземной жизни
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дым от пожаров в Якутии затянул Байкал
Шойгу в Новосибирске проверил работу над беспилотником «Охотник»
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Сергей Шойгу посетит «Красмаш»
Самое популярное
Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин нанес газовый удар по США
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Семь стран потребовали от России уйти из Абхазии и Южной Осетии  
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
22
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Sibnet.Ru