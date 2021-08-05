Марсоход Curiosity сфотографировал «окаменелое существо»

Причудливую фотографию сделал на Марсе аппарат Curiosity. На опубликованном NASA снимке пользователи разглядели «окаменелое существо», напоминающее земную кошку.

Марсоход получил необычное изображение 27 июля 2021 года. На нем можно разглядеть структуру необычной формы из пористого минерала. У сфотографированного образования есть «голова», «уши» и даже «лапы», пишет Live Science.

По расчетам ученых, высота запечатленного камня составляет всего около 16 сантиметров, но его загадочная форма взволновала не только обычных пользователей, но и команду исследовательской миссии.

Фото: © NASA

Ученые отметили, что марсианские текстуры вызывают восхищение своей причудливостью из-за большого количества выступов, традиционно присутствующих на коренной породе. В земных условиях они бы довольно быстро сгладились из-за воздействия ветра и воды.

Что касается зрительной иллюзии, то для марсианских фотографий это вполне привычное явление — нередко на снимках пользователи видят «лица», «живых существ», инопланетный «транспорт» и даже целые «города». В науке свойство человека видеть подобные объекты называется парейдолией.