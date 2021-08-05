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Путин нанес газовый удар по США

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Германия откажется приостанавливать работу газопровода «Северный поток—2» даже в том случае, если Россия использует его в качестве геополитического оружия. Решение Берлина можно считать «победным ударом» президента РФ Владимира Путина по Белому дому, уверены западные эксперты.

Президент США Джо Байден пытался уговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель принять жесткие меры, если Кремль попытается использовать газопровод для ослабления Украины, пишет Bloomberg. Однако Германия встала на сторону Москвы.

Более того, такой подход Берлина к российскому газопроводу сохранится даже после ухода Меркель с поста канцлера. Почти все политические силы в Германии поддерживают тесное энергетическое сотрудничество с Россией.

Нежелание Берлина сделать последний шаг и заморозить проект является потенциальной победой для президента России и ударом по Белому дому, отмечает автор материала. Ожидается, что газопровод будет достроен до конца 2021 года.

Однако если Москва пойдет на обострение в газовом вопросе, Германия не будет принимать меры на национальном уровне, а попытается добиться введения санкций на уровне Евросоюза, предупреждает издание.

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