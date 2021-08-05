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Дым от пожаров в Якутии затянул Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Бурятию и Иркутскую область. Туристы, отдыхающие на Байкале, снимают видео о смоге над озером.

В среду Роскосмос опубликовал снимки, на которых видно, что дымная пелена от пожаров в лесах Якутии накрыла два сибирских региона. Специалисты Роспортебнадзора по Бурятии отмечают интенсивное задымление на территории города Улан-Удэ и ряде районов.

В Дыму оказался и Байкал. Туристы снимают видео, на котором заметна пелена смога над поверхностью воды, а солнце на горизонте кажется красным.

Роспотребнадзор заверил, что содержание остальных вредных примесей в воздухе не превышает предельно-допустимые концентрации. Тем не менее специалисты рекомендуют сократить пребывание на улицах, а в домах и квартирах плотно закрывать окна и форточки.

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Бурятия #Гео
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