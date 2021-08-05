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Проверка боевых патронов попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперт концерна «Калашников» показал, как проверяют новые патроны, соответствующие видео появилось на официальном канале концерна в YouTube.

Тесты нужны, чтобы понять, соответствуют ли выпущенные патроны ожиданиям разработчика, так как любой боеприпас имеет заявленные характеристики, которые обязаны довольно исполняться. Ролик снимался при поддержке Барнаульского патронного завода.

На первом этапе работоспособность патронов проверяется на баллистической установке. Система оценивает давление, чтобы стрельба была безопасной и максимально эффективной, замеряет скорость пули на расстоянии около 10 метров, а затем фиксируется кучность на мишени.

Сначала патроны выстреливаются в нормальных условиях, потом при аномальных температурах — от арктического холода до невыносимой жары. При каждом выстреле фиксируются все параметры энергетики, давления, скорости.

После баллистической установки патроны проверяют на различном серийном оружии. Так, на видео специалист использовал карабины «Вепрь» и «Сайга», пистолет Ярыгина, Glock 17 и другие модели. В финале все собранные результаты анализируются, патрон получает итоговую оценку.

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