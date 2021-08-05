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Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу

Источник:
«БелТА»
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам ситуации в приграничной зоне приказал силовикам перекрыть «каждый метр» белорусской границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы», — цитирует Лукашенко «БелТА».

По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в соседние государства с белорусской территории. Он также подчеркнул, что власти сопредельных стран в курсе последствий подобных решений.

С начала года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян.

Вильнюс также объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 километров, чтобы остановить поток нелегалов.

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Политика #Мир
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