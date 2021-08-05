Сибирский губернатор стал лидером по негативным отзывам

Эксперты составили рейтинг глав субъектов РФ по количеству негативных упоминаний в соцсетях. На первом месте оказался губернатор Томской области Сергей Жвачкин, третье занял глава Хакасии Валентин Коновалов.

«После резкого всплеска упоминаемости глав российских регионов в социальных сетях, зафиксированного в июне, внимание к ним со стороны граждан незначительно снизилось, однако продолжает сохраняться на высоком уровне в сравнении с первым полугодием 2021 года», – говорится в сообщении Центра политконъюнктуры.

По данным за июль, больше всего негативных отзывов у главы Томской области Сергея Жвачкина. На втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем – глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Также в топ-10 оказался глава Новосибирской области Андрей Травников – он занял восьмое место. А вот глава Иркутской области Игорь Кобзев завоевал третье место по числу позитивных упоминаний в соцсетях.

Эксперты ожидают, что в следующем месяце число упоминаний в связи с коронавирусом снизится, зато более актуальной станет тема выборов.

«Наметившийся рост доли негативных упоминаний в июле может продолжиться и в августе, что связано с финальной фазой предвыборных кампаний и активизаций оппозиционных сил, которые традиционно критикуют действующую власть», – сказано в сообщении.