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Учения с участием России стартовали на границе с Афганистаном

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Совместные учения с участием военных из России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой. Проведя совместные учения, мы проверим накопленный боевой опыт, апробируем оптимальные формы применения войск и выработаем общие подходы к ведению военных действий», — сказал заместитель командующего войсками ЦВО генерал Евгений Поплавский.

Страны отработают практические действия по уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и охране объектов, приводит ТАСС слова министра обороны России Сергея Шойгу, сказанные им ранее на совещании министров обороны стран ШОС в Душанбе.

Всего будет задействовано 2,5 тысячи военнослужащих, из них 1,8 тысячи из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составят подразделения 201-й военной базы.

В учениях также задействуют дальние бомбардировщики. «Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских учениях, которые пройдут в начале августа сего года на полигоне Термез в Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)», — отмечается в сообщении.

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