НАВЕРХ

Российские боксеры завоевали олимпийские золото и бронзу

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады в Токио в весе до 57 килограммов, еще один боксер из России Глеб Бакши стал бронзовым призером в весе до 75 килограммов.

Батыргазиев в финале победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.

Бакши в полуфинале уступил бразильцу Эберту Соузе. Боксер завоевал бронзовую медаль, так как поединки за третье место в боксерском олимпийском турнире регламентом не предусмотрены. Вторым обладателем бронзы стал филиппинец Эумир Марсьяль.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках. Бакши 25 лет, на чемпионате мира 2019 года он завоевал золотую медаль.

Еще по теме
Темнокожий украинец станцевал гопак после победы на Олимпиаде
Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады
Единственная российская каратистка не выступит на Олимпиаде
The New York Times посвятила статью выступлению России на Олимпиаде
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады
02.08.2021 10:54
info.sibnet.ru
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
info.sibnet.ru
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
info.sibnet.ru
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
МИД заявил о превращении Черного моря в зону противостояния
Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу
Учения с участием России стартовали на границе с Афганистаном
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
22
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Sibnet.Ru