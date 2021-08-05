Российские боксеры завоевали олимпийские золото и бронзу

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады в Токио в весе до 57 килограммов, еще один боксер из России Глеб Бакши стал бронзовым призером в весе до 75 килограммов.

Батыргазиев в финале победил американца Дюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.

Бакши в полуфинале уступил бразильцу Эберту Соузе. Боксер завоевал бронзовую медаль, так как поединки за третье место в боксерском олимпийском турнире регламентом не предусмотрены. Вторым обладателем бронзы стал филиппинец Эумир Марсьяль.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках. Бакши 25 лет, на чемпионате мира 2019 года он завоевал золотую медаль.