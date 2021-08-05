НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семью из пяти человек убили в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
482 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Семья из пяти человек найдена убитой в хакасском селе Джирим в четверг, сообщило СУ СКР по Хакасии и Красноярскому краю.

«Обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 36-летний житель Ширинского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Еще по теме
Раскрыты подробности похищения девочки под Бийском
СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину
Присяжные в Томске оправдали фигуранта по делу о «ворах в законе»
Вспышка COVID в детском лагере спровоцировала уголовное дело
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Сергей Шойгу посетит «Красмаш»
Сибирский губернатор стал лидером по негативным отзывам
Семью из пяти человек убили в Хакасии
Самое популярное
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
МИД заявил о превращении Черного моря в зону противостояния
Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу
Учения с участием России стартовали на границе с Афганистаном
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
22
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Sibnet.Ru