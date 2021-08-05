Семью из пяти человек убили в Хакасии

Семья из пяти человек найдена убитой в хакасском селе Джирим в четверг, сообщило СУ СКР по Хакасии и Красноярскому краю.

«Обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 36-летний житель Ширинского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства преступления устанавливаются.