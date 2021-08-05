Автобус врезался в ГАЗель-рефрижератор в Новосибирске

Автобус с пассажирами в Новосибирске врезался в ГАЗель-рефрижератор на улице Трикотажной. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По предварительной информации, сегодня около 11.00 по местному времени (6.00 мск) пассажирский автобус, ехавший по маршруту в сторону проспекта Дзержинского, столкнулся с ГАЗелью-рефрижератором. Автомобиль ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадало четыре женщины. Это пассажиры автобуса, их увезли в больницу Дзержинского района. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.