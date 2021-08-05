НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Автобус врезался в ГАЗель-рефрижератор в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
334 0

Автобус с пассажирами в Новосибирске врезался в ГАЗель-рефрижератор на улице Трикотажной. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По предварительной информации, сегодня около 11.00 по местному времени (6.00 мск) пассажирский автобус, ехавший по маршруту в сторону проспекта Дзержинского, столкнулся с ГАЗелью-рефрижератором. Автомобиль ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадало четыре женщины. Это пассажиры автобуса, их увезли в больницу Дзержинского района. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
Смертельное ДТП на железной дороге произошло в Приангарье
Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье
Пять человек в Новосибирске пострадали в ДТП
ВАЗ с подростками столкнулся с фурой под Новосибирском
смотреть все
Новосибирск #ДТП #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Сергей Шойгу посетит «Красмаш»
Сибирский губернатор стал лидером по негативным отзывам
Семью из пяти человек убили в Хакасии
Самое популярное
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
МИД заявил о превращении Черного моря в зону противостояния
Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу
Учения с участием России стартовали на границе с Афганистаном
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
22
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Sibnet.Ru