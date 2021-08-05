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Синоптики пообещали непогоду восьми сибирским регионам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Кемеровской, Иркутской областях, Хакасии, Туве, Алтайском, Красноярском краях, Забайкалье и Бурятии сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибирского федерального округа, в Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Туве 5-6 августа сильные дожди, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Очень интенсивные дожди будут», – сказал Вильфанд ТАСС.

Также сильные дожди и грозы с усилением ветра ожидаются в Забайкальском крае и Бурятии, добавил синоптик.

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