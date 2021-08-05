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Повар из Омска стал участником нового шоу на канале «Пятница!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Омич Владимир Маценко попал в кулинарное шоу «Белый китель». Ранее мужчина участвовал в «Битве шефов», но его блюдо жестко раскритиковал ресторатор Константин Ивлев и участника выгнали с проекта.

Владислав Маценко решил взять кулинарный реванш и отстоять свою поварскую честь в новом проекте «Белый китель» на «Пятнице!»

«Я пришел на этот проект доказать, что я не лузер», — цитирует Маценко пресс-служба телеканала. На «Белом кителе» омич планирует одержать победу.

Ведущими и жюри проекта «Белый китель» стали гуру ресторанного бизнеса — Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров. Владиславу Маценко из Омска и другим участникам предстоит пройти кулинарные испытания чтобы отстоять свою поварскую честь и забрать главный приз проекта — белый китель.

Премьера кулинарного шоу «Белый китель» состоится на канале «Пятница!» 4 августа в 19.00.

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