Темнокожий украинец станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Темнокожий украинский борец Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпийских играх в Токио — видео доступно в социальной сети «ВКонтакте».

Спортсмен завоевал золото в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, победив венгра Виктора Леринца. Беленюк обернулся в национальный флаг и продемонстрировал элементы народного украинского танца.

Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, отец — гражданин Руанды. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.