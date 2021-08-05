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Темнокожий украинец станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Темнокожий украинский борец Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпийских играх в Токио — видео доступно в социальной сети «ВКонтакте».

Спортсмен завоевал золото в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, победив венгра Виктора Леринца. Беленюк обернулся в национальный флаг и продемонстрировал элементы народного украинского танца.

Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, отец — гражданин Руанды. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
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