Миллионы пчел погибли в Красноярском крае

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку гибели миллионов пчел в Боготольском районе, сообщило ведомство.

По предварительным данным, в Боготольском районе Красноярского края погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Это примерно 20 миллионов насекомых.

Следователи намерены выяснить, что послужило причиной массовой гибели пчел. Они также выяснят, какими пестицидами и химикатами фермеры обрабатывали растения, которые опыляли пчелы.

Это не первый случай гибели почел в России после применения на полях ядохимикатов. Так, в 2019 году пчелиные семьи погибали в Алтайском крае, а также в Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Московской, Ростовской, Саратовской областях.