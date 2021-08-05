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Миллионы пчел погибли в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Мертвая пчела
Фото: © rostichep / Pixabay License

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку гибели миллионов пчел в Боготольском районе, сообщило ведомство.

По предварительным данным, в Боготольском районе Красноярского края погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел. Это примерно 20 миллионов насекомых.

Следователи намерены выяснить, что послужило причиной массовой гибели пчел. Они также выяснят, какими пестицидами и химикатами фермеры обрабатывали растения, которые опыляли пчелы.

Это не первый случай гибели почел в России после применения на полях ядохимикатов. Так, в 2019 году пчелиные семьи погибали в Алтайском крае, а также в Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Московской, Ростовской, Саратовской областях.

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Красноярск #Гео #Происшествия
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