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Смертельное ДТП на железной дороге произошло в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в Иркутской области выясняют обстоятельства аварии, когда на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с тепловозом, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, в четверг около 2.30 по местному времени (21.30 мск) в городе Вихоревка Братского района 23-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, переезжая нерегулируемый железнодорожный переезд столкнулся с тепловозом.

От полученных травм на месте погибли 30-летняя девушка и 36-летний мужчина — пассажиры автомобиля. Водителя увезли в больницу.

Полицейские выяснили, что у водителя не было прав. В 2020 году дважды привлекался к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, в январе 2021 года за езду в нетрезвом виде ему судом назначалось наказание в виде ареста на 10 суток.

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