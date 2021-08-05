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Фантастическая комедия «Я создан для тебя» вышла в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Я создан для тебя»

Немецкая фантастическая мелодрама «Я создан для тебя» об отношениях женщины с роботом выходит в российский прокат в четверг, 5 августа.

Главная героиня — женщина Альма, занимающаяся наукой. Чтобы получить финансирование для своего исследования, она соглашается принять участие в необычном эксперименте: в течение трех недель с ней будет жить Том — робот, воплощающий в себе и своей внешности представления женщин об идеальном мужчине.

Алгоритмы Тома тщательно просчитывают каждое действие, способное осчастливить любую, но Альма не так проста и предсказуема. За эти дни каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Фильм снят по мотивам рассказа Эммы Браславски, отмеченного в 2020 году премией Deutscher Science Fiction Preis-2020 в номинации «Лучшая повесть/рассказ». Премьера картины состоялась 71-м Берлинском кинофестивале, где стала обладателем Серебряного медведя.

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