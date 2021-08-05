Роспотребнадзор призвал ревакцинироваться каждые полгода

Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода, поскольку защитный эффект вакцин от новых штаммов коронавируса может снижаться.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник V».

Также в России созданы вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата «Спутник Лайт».