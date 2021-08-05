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Минпромторг заявил о снижении цен на овощи

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Наиболее заметное снижение цен на овощи из «борщевого набора» в России наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, дешевеют они и в торговых сетях, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня», — цитирует ТАСС Евтухова.

Как отмечает Минпромторг, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель — почти на 6,5%, на лук — около 1%.

Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 27 июля по 2 августа 2021 года снизились в среднем на 3,1%, говорится в материалах Росстата.

Ранее ситуация с ценами на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Были представлены механизмы для стабилизации цен на так называемый борщевой набор.

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