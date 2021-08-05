Россия снимет с вооружения стратегические ракеты «Тополь»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята "крайняя" МБР "Тополь". Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" сейчас меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью», — сказал ТАСС источник.

По данным открытых источников, в 1999 году на вооружении РВСН было 360 пусковых установок комплекса «Тополь», состоявших на вооружении десяти ракетных дивизий.

Планируется, что некоторые из списываемых МБР «Тополь» перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». Речь идет не о ракете-носителе, а о проектах — о создании двух группировок малогабаритных спутников.

По данным из открытых источников, Россия продолжает разработку серии «деревянных» МБР, ведя в настоящее время опытно-конструкторские работы по темам «Кедр» и «Осина».