России предрекли введение налога на мясо

Российские власти могут ввести налог на мясо в ближайшие 15-20 лет, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что из-за глобального потепления в сочетании с заявленным отказом от выбросов углекислого газа в атмосферу власти будут вынуждены пойти на дополнительные ограничения, которые могут коснуться сельского хозяйства.

«По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо»,— сказал спецпредставитель президента.

По его мнению, такой налог может быть введен для крупнейших производителей и экспортеров мяса. При этом Россия параллельно способна создать отрасль, компенсирующую частичный отказ от использования белка, подчеркнул Песков.