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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военные США получат систему «предсказания будущего»

Источник:
The Drive
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Фото: © U.S. Department of Defense

Американские военные в ближайшее время получат систему «предсказания будущего», которая базируется на искусственном интеллекте.

Северное командование Вооруженных сил США успешно завершило серию тестов под название Global Information Dominance Experiments, в рамках которых проводились эксперименты по прогнозированию событий.

Платформа сочетает нейронную сеть на основе искусственного интеллекта, облачные вычисления и огромный массив данных. В результате тестов Пентагон смог успешно предсказать определенные события за несколько дней.

Система на основе машинного обучения фиксирует любые изменения в режиме реального времени. Например, по косвенным данным искусственный интеллект способен предсказать, что подводная лодка потенциального противника через несколько дней покинет порт.

Отмечается, что для аналогичных выводов военным аналитикам потребуется несколько дней, так как обработка подобной информации требует огромного количества времени. Машина-предсказатель выполняет подобную работу за считанные секунды.

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Оборона #Армия
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